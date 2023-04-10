Дьяков не ожидал, что Хохлов так рано станет тренером «Сочи»

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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал увольнение Курбана Бердыева из «Сочи».
«Я думал, что такого тренера берут на длительный срок. Если это правда, то я удивлен. Руководству «Сочи» стоило быть потерпеливее. Они не борются ни за выживание, ни за какие-то медали. Шли в середине. Думал, что период до конца сезона — это будет строительство команды на следующий сезон. Такой специалист, как Курбан Бекиевич, так не уходит. Думаю, что он еще будет работать в хорошем клубе и показывать хороший результат. Хохлов входил в штаб Бердыева. У меня была мысль, что Бекиевич будет в «Сочи» год-полтора, а Хохлов будет чему-то учиться. Понятно, что у него есть свой опыт в «Динамо», «Кубани», но поработать с Бердыевым — это дорогого стоит. Я понимал, что со временем следующим тренером «Сочи» будет Хохлов. Но что это произойдет так рано — не ожидал. Какой результат должен показать Хохлов, чтобы остаться на следующий сезон? Когда команда выигрывает — все хорошо, когда у нее нестабильные результаты — все может поменяться так быстро. Здесь загадывать нельзя. Сегодня тренер нужен, а завтра уже может собрать чемодан», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».
10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Хохлов.
Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.