Дьяков не ожидал, что Хохлов так рано станет тренером «Сочи»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал увольнение Курбана Бердыева из «Сочи».

«Я думал, что такого тренера берут на длительный срок. Если это правда, то я удивлен. Руководству «Сочи» стоило быть потерпеливее. Они не борются ни за выживание, ни за какие-то медали. Шли в середине. Думал, что период до конца сезона — это будет строительство команды на следующий сезон. Такой специалист, как Курбан Бекиевич, так не уходит. Думаю, что он еще будет работать в хорошем клубе и показывать хороший результат. Хохлов входил в штаб Бердыева. У меня была мысль, что Бекиевич будет в «Сочи» год-полтора, а Хохлов будет чему-то учиться. Понятно, что у него есть свой опыт в «Динамо», «Кубани», но поработать с Бердыевым — это дорогого стоит. Я понимал, что со временем следующим тренером «Сочи» будет Хохлов. Но что это произойдет так рано — не ожидал. Какой результат должен показать Хохлов, чтобы остаться на следующий сезон? Когда команда выигрывает — все хорошо, когда у нее нестабильные результаты — все может поменяться так быстро. Здесь загадывать нельзя. Сегодня тренер нужен, а завтра уже может собрать чемодан», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.