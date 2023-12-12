Дьяков не смог выделить лучшего игрока первой половины сезона РПЛ

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что в первой части чемпионата Росиии никто не выделялся, как до этого делал экс-нападающий «Зенита» Малком.

«Лучший игрок первой части сезона? Тяжело кого-то одного выбрать и сказать, что именно этот игрок лучше всех на две-три головы. Кто меня удивил? Не знаю. У «Динамо» можно Тюкавина выделить — забивает, молодой, растет. В «Краснодаре» — Кордоба, возможно, Сперцян. В «Зените» не могу сказать, что кто-то выделялся. Есть молодые открытия, например Аббос Файзуллаев из ЦСКА. Но на сегодняшний день пока у нас нет кого-то одного супер-пупер, как был, условно, Малком», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Всего за петербуржский клуб он провел 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.