Дьяков оценил роль Семака в чемпионстве «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о роли главного тренера «Зенита» Сергея Семака в завоевании командой звания чемпиона РПЛ.

«Зенит» обладает такими возможностями, которых ни у кого нет: и подбор игроков, и скамейка запасных. Безусловно, заслуга Семака велика, но «Зенит» по составу намного сильнее всех. Если бы пришел другой тренер, команда бы также выиграла чемпионат. Ни одна из команд в РПЛ не может покупать сейчас таких иностранцев и платить такие зарплаты, которые есть у Малкома или Клаудиньо. Семак много лет в клубе выстраивает работу, но сложно сказать. У «Зенита» на сегодняшний день вообще нет конкурентов. Да, в одном матче может кто-то устроить проблемы, но на длительной дистанции мы видим, что конкурентов нет", — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Зенит» стал чемпионом нынешнего сезона РПЛ за четыре тура до окончания чемпионата. Его отрыв от занимающего второе место московского ЦСКА составил 13 очков. Питерцы завоевали золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории.