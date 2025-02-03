Дьяков: «Если Малком все тот же, то он суперпомощник для «Зенита»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном возращении форварда Малкома в «Зенит».

«Не слежу за чемпионатом Саудовской Аравии, но понимаю, что там много звезд, но какой там уровень игры не знаю. Если он всё тот же Малком, который был, то для «Зенита» это будет супер. Тут и мнение тренера не менее важно, нужен Малком команде или нет. Но если он все тот же, то конечно он суперпомощник для «Зенита», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

В этом сезоне Малком принял участие в 22 матчах за «Аль-Хиляль» в рамках различных соревнований. Он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» действует до конца июня 2027 года.