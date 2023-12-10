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Сегодня, 15:51

Дьяков оценил значимость Кордобы, который пропустит матч «Краснодара» с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что форвард «Краснодара» Александр Кокшаров не сможет заменить Джона Кордобу в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Кордобу сложно заменить и в «Краснодаре» сейчас нет 100% замены. Потому что очень много Кордоба делал и делает для команды в атаке. Он и мячей много цепляет, и забивает. Кокшарова тоже можно отметить, с «Оренбургом» вышел, много желания, носится, отбирает, но нападающий должен забивать. Он пока очень молод и нет того класса, который есть у Кордобы. На сегодняшний день он не полноценная замена своему конкуренту, в каких-то матчах он может выстрелить, но не на постоянной основе. В перспективе, он хороший игрок», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА начнется в 19:45 мск. В турнирной таблице РПЛ «быки» на 1 очко отстают от «Зенита», который провел свою игру 18-го тура в субботу.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11376539-dyakov-ocenil-znachimost-kordoby-kotoryj-propustit-match-krasnodara-s-cska.html
Александр Кокшаров
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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