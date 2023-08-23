Дьяков оценил значимость Сперцяна и Кордобы для «Краснодара»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о роли полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и форварда Джона Кордобы.

«Краснодар» играет командно и слаженно, естественно, Кордоба и Сперцян — это системообразующие игроки команды. Поэтому, от них нужно ожидать результативных действий», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

После пяти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В шестом туре Российской премьер-лиги быки сыграют на выезде против «Факела». Встреча состоится 25 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.