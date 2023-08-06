Дьяков отреагировал на крупное поражение «Ростова» от «Крыльев Советов»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на крупное поражение ростовской команды от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура РПЛ.

«Не стоит по одной игре делать глобальные выводы, что все плохо и ужасно. Конечно, 1:5 неприятно проигрывать, но какая разница — 1:2 ты проиграл или 1:5? Просто неудачно начали матч, сразу с 0:2. Вроде смогли отыграть один мяч и была надежда, что получится переломить, но потом третий, а потом четвертый пропустили», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.ру».

После трех туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Ростов» с 4 очками располагается на седьмой строчке.