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Дьяков отреагировал на слова Заремы объединяться против судейского беспредела

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Нам просто нужно разобраться с судейством, потому что, действительно много вопросов. С внедрением VAR их должно было стать меньше, если где-то судья не увидит, то другие помогут. Но VAR появился и нельзя сказать, что стало лучше. В чем причина? Я не знаю. Это зависит от квалификации судей. Мы видим одинаковые моменты трактуются по-разному. Тут даже не нужно искать, что судьи ошибаются в пользу «Зенита» или судят против «Спартака». Они в принципе ошибаются и ошибаются много», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Ранее Зарема в интервью призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться против судейского беспредела.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10728659-dyakov-otreagiroval-na-slova-zaremy-obedinyatsya-protiv-sudejskogo-bespredela.html
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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