Дьяков: «Если агент Дзюбы говорит правду, «Локомотив» это не красит»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе из «Локомотива» форварда Артема Дзюбы.

— Для меня уход Дзюбы был ожидаем, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт». — У него в контракте было прописано, что при определенном количестве очков по системе гол+пас соглашение пролонгируется на год. То, что он в последнее время не играл вообще, это ожидаемо, потому что клуб не хотел, чтобы контракт продлился на следующий сезон, и тем самым они его убрали в так называемый чехол.

— Но, наверное, стоило как-то попрощаться с Дзюбой.

— Думаю, что Дзюба все равно хорошо за них отыграл 1,5 года. Забил немало важных мячей. По мне, первую часть этого сезона и в прошлом сезоне «Локомотив» был очень зависим. Всегда надо оставаться людьми. Но я не знаю, насколько это правда, что они узнали об уходе из соцсетей.

— Об этом сказал агент Дзюбы.

— Закончилась история. Не было никаких конфликтов, самое интересное. Если агент говорит правду, то, конечно, такой клуб, как «Локомотив», это не красит.

— После ухода из «Зенита» Дзюба затаил обиду на Семака. Получается, то теперь тоже самое ждет Галактионова?

— Бывает, что у руководства — одно решение, а у тренера — другое мнение. Чтобы давать комментарии и занимать чью-то сторону, надо знать всю суть. Просто надо красиво расставаться. У Дзюбы с «Локомотивом» не было конфликта. Он выходил добросовестно, играл, забивал. Хорошо играл. Дзюба не давал никаких интервью, что его «маринуют, он сидит в чехле и не играет. Все было тихо, мирно и спокойно. Мне кажется, должны мирно и красиво попрощаться.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.