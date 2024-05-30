Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:37

Дьяков: «Если агент Дзюбы говорит правду, «Локомотив» это не красит»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе из «Локомотива» форварда Артема Дзюбы.

— Для меня уход Дзюбы был ожидаем, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт». — У него в контракте было прописано, что при определенном количестве очков по системе гол+пас соглашение пролонгируется на год. То, что он в последнее время не играл вообще, это ожидаемо, потому что клуб не хотел, чтобы контракт продлился на следующий сезон, и тем самым они его убрали в так называемый чехол.

— Но, наверное, стоило как-то попрощаться с Дзюбой.

— Думаю, что Дзюба все равно хорошо за них отыграл 1,5 года. Забил немало важных мячей. По мне, первую часть этого сезона и в прошлом сезоне «Локомотив» был очень зависим. Всегда надо оставаться людьми. Но я не знаю, насколько это правда, что они узнали об уходе из соцсетей.

— Об этом сказал агент Дзюбы.

— Закончилась история. Не было никаких конфликтов, самое интересное. Если агент говорит правду, то, конечно, такой клуб, как «Локомотив», это не красит.

— После ухода из «Зенита» Дзюба затаил обиду на Семака. Получается, то теперь тоже самое ждет Галактионова?

— Бывает, что у руководства — одно решение, а у тренера — другое мнение. Чтобы давать комментарии и занимать чью-то сторону, надо знать всю суть. Просто надо красиво расставаться. У Дзюбы с «Локомотивом» не было конфликта. Он выходил добросовестно, играл, забивал. Хорошо играл. Дзюба не давал никаких интервью, что его «маринуют, он сидит в чехле и не играет. Все было тихо, мирно и спокойно. Мне кажется, должны мирно и красиво попрощаться.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-esli-agent-dzyuby-govorit-pravdu-lokomotiv-e-to-ne-krasit/
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
Площадь пожара на Мартеновской улице в Москве достигла 4 тыс. кв. м
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Минобороны сообщило об уничтожении у берегов Крыма восьми ракет ATACMS
В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Акрона» Данилкин считает, что команда готова к РПЛ

Чалов ответил на вопрос, звал ли его Головин в «Монако» в 2024 году