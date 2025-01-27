Дьяков: «Будь я в «Динамо», обязательно поговорил бы с Бителло, чтобы выяснить его позицию»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал возвращение полузащитника Бителло в расположение столичного клуба.

«Ситуация двоякая. Очень многое зависит от того, как сам Бителло будет относиться к тренировкам и контрольным играм. Если он будет бегать на одной ноге и всем своим видом показывать, что не хочет здесь находиться, лучше его отпустить. Какой смысл держать лишенного мотивации игрока? Кроме того, важно, как его примут в коллективе. Мы судим со стороны, не зная всех договоренностей.

Будь я в «Динамо», обязательно бы поговорил с Бителло, выяснил его позицию. Без этого нельзя осуждать ни клуб, ни футболиста. Также посмотрим, насколько руководство сгладит эту ситуацию. Если продолжатся разборки, штрафы, санкции, клубу на пользу это не пойдет. «Динамо» все еще в борьбе за чемпионство, поэтому, думаю, постарается сгладить углы. Но в любом случае насильно мил не будешь», — приводит слова Дьякова «ВсеПроСпорт».

Бителло присоединился к сборам «Динамо» 25 января. Эту информацию в беседе со Sport24 подтвердил агент футболиста Майкел Портела.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.