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Сегодня, 13:57

Дьяков озвучил пожелание российскому футболу на 2024 год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от 2024 года.

«Естественно, хочу, чтобы российский футбол, клубы вернулись на международную арену и принимали участие во всех официальных соревнованиях. Надеюсь, что в 2024 году это случится, этого хочу не только я, но и все любители российского футбола», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная с весны 2022 года не принимает участие в официальных матчах. В 2024 году у национальной команды запланирована товарищеская игра против Сербии.

Источник: Vprognoze
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
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