Дьяков: «Победа над «Химками» ничего не дает «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

«Эта победа ничего не дает «Динамо», а «Химки» потеряли очко на последних секундах матча. Возможно, оно бы им где-то пригодилось, но я мало верю в их спасение. Игра в исполнении «Динамо» была не самая зрелищная, хотя провели весь второй тайм в большинстве.

Наверное, игроков «Динамо» раздражает сложившаяся ситуация. Кто-то хочет показать отсутствие безразличия, поэтому возникают споры. Но лучше оставлять это внутри команды и не выливать наружу. Такие моменты явно не в плюс — появляются неприятные разговоры вокруг команды.

У «Динамо» нет ни результата, ни качественной игры. Мне кажется, главная причина — это тренер. Нельзя сказать, что в этом сезоне у команды был яркий отрезок, когда все сказали бы: «Вау, «Динамо» — супер». Нет, этот сезон скомканный», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.