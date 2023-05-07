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РПЛ

Сегодня, 04:54

Дьяков: «Победа над «Химками» ничего не дает «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

«Эта победа ничего не дает «Динамо», а «Химки» потеряли очко на последних секундах матча. Возможно, оно бы им где-то пригодилось, но я мало верю в их спасение. Игра в исполнении «Динамо» была не самая зрелищная, хотя провели весь второй тайм в большинстве.

Наверное, игроков «Динамо» раздражает сложившаяся ситуация. Кто-то хочет показать отсутствие безразличия, поэтому возникают споры. Но лучше оставлять это внутри команды и не выливать наружу. Такие моменты явно не в плюс — появляются неприятные разговоры вокруг команды.

У «Динамо» нет ни результата, ни качественной игры. Мне кажется, главная причина — это тренер. Нельзя сказать, что в этом сезоне у команды был яркий отрезок, когда все сказали бы: «Вау, «Динамо» — супер». Нет, этот сезон скомканный», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5093985-dyakov-u-dinamo-net-ni-rezultata-ni-kachestvennoj-igry-glavnaya-prichina-trener.html
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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