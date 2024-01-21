Дьяков поделился мнением о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что думает о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

«У нас частенько могут запускать подобную информацию. Я не вижу смысла уходить в команду, которая вылетит в Первый дивизион. Сказать, что это будет глобальная потеря для «Спартака» нельзя. Поэтому уйдёт, значит уйдёт, думаю, если Абаскаль уйдет, то ни московский «Спартак», ни российский футбол ничего не потеряют», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.