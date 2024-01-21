Дьяков поделился мнением о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что думает о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».
«У нас частенько могут запускать подобную информацию. Я не вижу смысла уходить в команду, которая вылетит в Первый дивизион. Сказать, что это будет глобальная потеря для «Спартака» нельзя. Поэтому уйдёт, значит уйдёт, думаю, если Абаскаль уйдет, то ни московский «Спартак», ни российский футбол ничего не потеряют», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.
«Спартак» с лета 2022 года тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.