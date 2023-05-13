Дьяков: «Ближайшая игра с «Сочи» покажет — идет спад у «Ростова» или в прошлом туре была разовая осечка»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает ростовчан фаворитами в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи».

«Ростов» — фаворит в матче с «Сочи». Сочинцы для себя уже все задачи на сезон решили. Они не попадут в тройку призеров и не вылетят, поэтому команда Хохлова спокойно доигрывает сезон, особенной мотивации у них нет. У «Ростова» мотивация — попасть в тройку, поэтому «Ростову» больше надо победить и больше хочется. Но смогут ли они это сделать? Возможно, они попали в яму после поражения от «Факела». Ближайшая игра с «Сочи» покажет — идет спад у ростовчан или в прошлом туре была разовая осечка», — приводит Metaratings.ru слова Дьякова.

Матч между командами пройдет 14 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. После 26 туров «Ростов» идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 50 очков. «Сочи» с 34 очками занимает 10-ю строчку.