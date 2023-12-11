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Сегодня, 19:21

Дьяков положительно оценил игру «Динамо» после прихода Лички

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о работе Марцела Лички в этом сезоне.

«Сейчас «Динамо» идет в тройке, есть поставленная игра и результат. С Личкой команда попала, и с самого начала я говорил, что надо время и не нужно делать поспешных выводов. Видно, что у «Динамо» есть потенциал куда расти. Нравится, что Личка молодым доверяет, при нем и Гладышев играет. С ним у команды все хорошо будет», — цитирует Дьякова «Евро Футбол».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В 18-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (1:1). На данный момент московская команда с 32 очками занимает третье место в чемпионате России.

Источник: Евро Футбол
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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