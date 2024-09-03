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Сегодня, 10:47

Дьяков посоветовал «Ахмату» назначить Григоряна новым главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто может возглавить «Ахмат».

«Можно Григоряну попробовать. Александр Витальевич сейчас сидит без работы. Тренер он добротный, поэтому можно присмотреться к нему», — цитирует Дьякова «Спорт День за Днем».

1 сентября «Ахмат» объявил об уходе главного тренера команды Магомеда Адиева по соглашению сторон. Он тренировал «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

Источник: «Спорт День за Днем»
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Александр Григорян
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