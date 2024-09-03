Дьяков посоветовал «Ахмату» назначить Григоряна новым главным тренером команды

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто может возглавить «Ахмат».

«Можно Григоряну попробовать. Александр Витальевич сейчас сидит без работы. Тренер он добротный, поэтому можно присмотреться к нему», — цитирует Дьякова «Спорт День за Днем».

1 сентября «Ахмат» объявил об уходе главного тренера команды Магомеда Адиева по соглашению сторон. Он тренировал «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.