Дьяков не оценил назначение Станковича: «Это «Спартак», я привык — удивляться тут нечему»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что думает о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Ну, вывеска для футболиста крутая. Не знаю, какой тренер Станкович. Он в серии А тренировал «Сампдорию», которая вылетела в серию Б. Я не удивлен, что «Спартак» назначил в очередной раз иностранца, не хочется вешать какие-то ярлыки и говорить, что клуб снова не угадал с тренером. Вы берете иностранца, который был хорошим футболистом, но как тренер он вылетел в Италии, и что? Это «Спартак», я привык, и удивляться тут нечему. Это их дело, не буду заранее говорить, правильное решение или нет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.