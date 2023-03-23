Дьяков: «Торпедо» сейчас уже ничего не поможет»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал решение КДК РФС засчитать техническое поражение «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

«В «Пари НН» нарушили регламент, поэтому техническое поражение — заслуженное наказание. Виноваты люди, которые отвечают за дисквалифицированных игроков. В команде всегда должны следить за тем, кто имеет право играть, а кто — нет. Но «Торпедо» сейчас уже ничего не поможет. Вылетят даже не на 100, а на 200 процентов. Я не думаю, что команда в оставшихся матчах сможет набрать необходимое количество очков. Для сохранения прописки необходимо порядка 28 баллов, а сейчас у «Торпедо» их десять. Если до конца чемпионата наберут 16-17 очков, то будет шанс побороться за стыковую зону. Но я думаю, что даже туда москвичи не попадут — это нереально», — цитирует «Чемпионат» Дьякова.

Ранее «Торпедо» подавало протест на факт несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Михайлов не должен был выходить на поле в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек.