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Сегодня, 05:01

Дьяков: «У «Спартака» абсолютно средненький состав»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о возможных приобретениях команды в ближайшем трансферном окне.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут потратить 40-50 миллионов евро на трансферы.

«Если такая сумма будет действительно потрачена, то это круто. Это очень большие деньги, колоссальные. Можно здорово усилиться даже в нынешней ситуации. Главное, чтобы деньги не были выкинуты на ветер, чтобы потом не жалеть. Заявка, что клуб хочет бороться за самые высокие места. На сегодняшний день у «Спартака» абсолютно средненький состав. Нужен нападающий и фланговый нападающий. Тот же Виллиан Жозе борется с весом три месяца, это не усиление. Да, Угальде хорош в этом сезоне, но нужна вариативность. Требуются действующие хорошие футболисты.

Но эти деньги можно было вложить в академию. Иногда стоит смотреть на тех, кто у тебя под крылом, развивать своих футболистов, а не тратить по 50 миллионов на иностранцев. Зимой качественных игроков взять тяжело», — приводит слова Дьякова Legalbet.

«Спартак» после 15 туров набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Виталий Дьяков
ФК Спартак (Москва)

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