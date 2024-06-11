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Сегодня, 14:38

Дьяков рассказал, чего не хватает современному футболу

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков считает, что в современном футболе не хватает игроков с хорошим дальним ударом.

«Возможно, стало меньше футболистов, у которых хороший удар издали. Мне кажется, это тенденция современного футбола. Если посмотреть, то сейчас мало голов издали забивается, мало голов со штрафных ударов. Раньше было огромное количество мастеров: Дель Пьеро, Тотти, Бекхэм. В общем, не буду всех перечислять. Но эти люди забивали очень много мячей со штрафных, дальними ударами с игры. Сейчас современный футбол таков, что большинство мячей забиваются из штрафной. Стараются мяч доставить поближе к воротам. Стало и меньше голов, и меньше ударов с дистанции», — цитирует Дьякова Legalbet.

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм забил 65 голов со штрафных за свою карьеру. На счету итальянца Алессандро Дель Пьеро 42 удара со штрафных за «Ювентус» и 6 — за национальную команду. Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти 14 раз поражал ворота соперников со штрафных.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Футбол
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