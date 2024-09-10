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Сегодня, 21:25

Дьяков рассказал, что будет болеть за «Ростов» в матче с «Краснодаром»

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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Ростовом» в рамках 8-го тура РПЛ.

«Южное дерби, дерби двух столиц. Для болельщиков это важный матч. Болеть я буду, конечно, за «Ростов». Хоть я сам родом из Краснодара, с детства болел за «Кубань», но «Кубань» и «Краснодар» — две разные команды. Тем более, что «Ростов» — это моя самая родная команда в карьере. Поэтому, конечно, буду болеть за «Ростов».

Фаворита в этом матче нет. Обе команды в хорошей форме, от «Краснодара», честно говоря, не ожидал такого старта. Сейчас они идут прилично. Им будет не хватать Кордобы, 100 процентов. На мой взгляд, он — процентов 70-80 всего успеха «Краснодара». Безумно важный игрок. Даже когда не забивает, он очень много делает для команды в целом. Самое главное — нас ждет интересный матч», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Кордоба пропустит игру из-за красной карточки, которую получил в матче 7-го тура против «Локомотива» (3:0).

«Краснодар» примет на своем стадионе «Ростов» 14 сентября. Матч начнется в 19:00 мск.

«Ростов» находится на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Краснодар» с 15 баллами занимает 2-е место.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
ФК Краснодар
ФК Ростов

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