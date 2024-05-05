Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:33

Дьяков рассказал, какие ошибки допускают игроки «Динамо» в защите

Telegram Дзен

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о проблемах бело-голубых при игре в обороне.

«Я бы не сказал, что у «Динамо» слабые защитники, бело-голубые зачастую командно не очень хорошо обороняются. Конечно, так бывает не всегда. Можно вспомнить последний матч с «Зенитом», где «Динамо» очень дисциплинированно действовало на протяжении всей встречи и буквально ничего не дало сделать сине-бело-голубым. В кубковом матче со «Спартаком» ситуация была абсолютно противоположной. Красно-белые не создали ничего необычного. При первом пропущенном динамовцы просто оставили Соболева одного. Во втором голе Селихов выносит на 60 метров, Соболев чиркнул и получился выход один на один», — приводит слова Дьякова Legalbet.

«Динамо» располагается на третьем месте в таблице чемпионата России с 47 баллами. В следующем матче бело-голубые примут «Сочи» 5 мая. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet.ru
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Сочи
2
0
Читайте также
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
Украинцы требуют запретить российским гребцам отбор на Олимпиаду
WSJ узнала о планах Запада потребовать от Киева возобновить выплаты по госдолгу
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Лещук выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Сочи»

«Урал» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ