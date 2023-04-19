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Сегодня, 18:12

Дьяков рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» может лишиться чемпионства

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что у нас команды научились играть против «Зенита», раз он из года в год выигрывает чемпионат. Естественно, они не могут из 30 все 30 матчей победить. Бывают ничьи, поражения, но в последние годы «Зенит» оформляет чемпионство за 4-5 туров до конца. В этом году он идет в похожей ситуации. «Зенит» играет с колоссальным запасом прочности и обыгрывает всех по делу. На сегодняшний день, к сожалению, у него нет конкурентов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

Также он ответил на вопрос, как можно противостоять петербургской команде.

«Либо самим усиляться, таким командам, как «Спартак», например. «Локомотив» неплохо смотрится. Будет интересно, как он себя в следующем сезоне проявит. Тот же ЦСКА, если будет усиляться, сможет составить конкуренцию. Ну или чтобы «Зенит» распродавал всех и собирал новых игроков, потому что неизвестно, как новые футболисты впишутся в коллектив», — добавил специалист.

На данный момент «Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионаат России. Вторым идет «Ростов» (46 очков). Третье место занимает «Спартак» (45 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005092355_dyakov_nazval_scenariy_pri_kotorom_zenit_mojet_lishitsya_chempionstva
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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