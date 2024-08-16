Дьяков: «Динамо» хоть и проиграло «Зениту», но будет единственным его конкурентом»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча московской команды в 5-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

«Динамо» сейчас на ходу, и, хоть и проиграло «Зениту», наверное, единственный конкурент петербуржцев в этом сезоне. «Крылья», в свою очередь, начали очень слабо в чемпионате: обыграли «Факел» и крупно проиграли «Спартаку» в Кубке. Пока «Крылья» немного удручающе выглядят, хотя и не хуже всех. На сегодняшний день их борьба будет в зоне стыков», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Динамо» после четырех туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Москвичи уступают лидирующему «Зениту» три очка.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет 17 августа в Москве и начнется в 17.00 мск.