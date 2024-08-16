Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Дьяков: «Динамо» хоть и проиграло «Зениту», но будет единственным его конкурентом»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча московской команды в 5-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

«Динамо» сейчас на ходу, и, хоть и проиграло «Зениту», наверное, единственный конкурент петербуржцев в этом сезоне. «Крылья», в свою очередь, начали очень слабо в чемпионате: обыграли «Факел» и крупно проиграли «Спартаку» в Кубке. Пока «Крылья» немного удручающе выглядят, хотя и не хуже всех. На сегодняшний день их борьба будет в зоне стыков», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Динамо» после четырех туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Москвичи уступают лидирующему «Зениту» три очка.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет 17 августа в Москве и начнется в 17.00 мск.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Зенит» объявил об аренде Дркушича «Црвеной Звездой»
«Црвена Звезда» арендует защитника Ваню Дркушича у «Зенита» без права выкупа
В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Коваленко
Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Локомотив»
«Джикия нам подошел бы. Дзюба — нет». Интервью нового спортивного директора «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» объявил об аренде Дркушича «Црвеной Звездой»

Глейзер: «Думаю, что в РПЛ больше квалифицированных команд, чем в чемпионате Израиля»