Дьяков: «Динамо» устраивает ничья в матче с «Краснодаром», но команда не умеет играть от обороны»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча московской команды с «Краснодаром» в заключительном, 30-м туре чемпионата России.

«Мне интересно, как «Динамо» будет играть, ведь команду устраивает ничья. Но бело-голубые не умеют и не любят играть вторым номером, от обороны. Поэтому очень интересно посмотреть, какой футбол будет показывать «Динамо». Сложно предугадать, будет ли «Динамо» осторожничать. Понятно, что для «Динамо» не тот расклад, чтобы бежать вперед, но повторюсь, что это не та команда, которая умеет играть от обороны.

Не совсем уверен, что «Краснодар» полетит с шашками наголо родину спасать. «Краснодар» не ахти как хорош в позиционном футболе, это еще от Ивича осталось, что команда больше играет на контратаках. Для меня этот матч абсолютно непредсказуем, даже то, как будет играть каждая из команд, не говоря уже о результате этого матча», — сказал Дьяков Metaratings.ru.

За тур до окончания нынешнего сезона в чемпионате России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на 2 балла, а «Краснодар» — на 3. В заключительном туре «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.