Дьяков: «Динамо» надо заработать на продаже Бителло, мыслями он уже не с командой»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал новость о том, что полузащитник Бителло не явился на зимние сборы бело-голубых.

«Не зря же пошли слухи, что Бителло может уехать в бразильский клуб. У него есть контрактные обязательства перед «Динамо». До тех пор, пока ты принадлежишь клубу, надо выполнять их. Иначе за такое поведение «Динамо» может оштрафовать на месячную зарплату. Нет смысла насильно удерживать Бителло, раз он уже мыслями в другой команде. Для «Динамо» его уход будет существенной потерей. Но нужно уже продавать Бителло, заработать деньги на трансфере и искать нового игрока на замену, это очевидно», — цитирует Дьякова «ВсеПроСпорт».

В понедельник игроки «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одной из московских клиник. Ранее СМИ сообщали, что Бителло не приехал в расположение «Динамо», так как решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого».

Контракт 25-летнего хавбека с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Бителло в этом сезоне провел 15 матчей за «Динамо» в РПЛ и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.