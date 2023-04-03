Дьяков считает, что Дзюба сможет побить бомбардирский рекорд Кержакова

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков предположил, сможет ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру.

«Там же осталось 10 мячей всего. В этом сезоне, наверное, будет тяжело, а за этот сезон и начало следующего, я думаю, побъет 100%, если здоровье будет позволять», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

На счету Кержакова 233 гола за всю карьеру, в активе 34-летнего Дзюбы 223 забитых мяча.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.