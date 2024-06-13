Дьяков: «Дзюбе не давали играть в «Локомотиве», беспросветно мариновали из-за зарплаты»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе форварда Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Артему не давали играть. Потому что если он наберет определенное количество очков по системе «гол+пас», контракт пролонгируется автоматически. Очевидно, что зарплата в «Локомотиве» не самая маленькая, и уверен, что именно по этой причине Артем присел на замену. Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлен автоматически.

Если у него самого есть желание, мотивация играть, со здоровьем все нормально, то, конечно, он сможет. Блогером или медийной персоной он всегда успеет стать. Пока есть возможность и силы — надо играть. Дзюба еще продолжит свою карьеру или в Китае, или в России", — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Локомотив» с зимы 2023 года. В составе москвичей форвард провел 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. 29 мая 2024 года железнодорожники объявили об уходе 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.