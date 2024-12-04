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Дьяков: «Карпин в «Ростове» до тех пор, пока сам не посчитает нужным покинуть клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Валерия Карпина.

«Думаю, Карпин в «Ростове» до тех пор, пока он сам не посчитает нужным покинуть клуб. Думаю, его никто не уволит. У руководства «Ростова» ни на секунду не было на повестке дня даже мысли такой», — цитирует Дьякова Metaratings.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Он уже работал с командой с 2017 по 2021 годы и покинул ростовчан после назначения главным тренером сборной России. После отстранения национальной команды от международных турниров Карпин вернулся в клуб.

После 17 туров «Ростов» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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