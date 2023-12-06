Дьяков: «Краснодар» очень сильно зависит от Кордобы»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «Краснодара» в РПЛ без дисквалифицированного форварда команды Джона Кордобы.

«Краснодар» начнет опускаться ниже. У Кордобы сейчас будет довольно длительная дисквалификация, но он один нападающий в команде. Да, есть молодой Кокшаров, но система игры у «Краснодара» не такая, которая была годами ранее. Команда очень сильно зависит от Кордобы. Справится «Краснодар» или нет, не знаю, но ожидаю, что «быки» будут терять очки», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

КДК РФС 30 ноября дисквалифицировал Корбоду на 3 матча и один условно за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес ассистента арбитра после игры с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Краснодар» с 35 очками после 17 туров лидирует в чемпионате России, на 2 очка опережая «Зенит».