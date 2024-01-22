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Сегодня, 12:08

Дьяков считает, что «Крылья Советов» прыгнули выше головы в первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака», «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о турнирных перспективах «Крыльев Советов» в РПЛ.

«От «Крыльев Советов» не знаю чего ожидать. Мне кажется, команда в первой половине этого сезона прыгнула выше головы. В прошлом сезоне самарцы вплотную к стыкам завершили чемпионат, а сейчас вдруг идут очень хорошо. Напоминает чем-то историю прошлогоднего «Ростова, когда они тоже неожиданно среди лидеров были. Посмотрим, насколько подопечных Осинькина хватит. Вполне возможно, что могут за тройку даже побороться. Ребята там все молодые, бегущие. Тренер их всех давно знает. Правда, «Крылья» очень часто разбирают, что сказывается на качестве исполнителей. Уже Салтыкова следующим летом заберут в «Локомотив». Играющие молодые ребята всегда сразу на виду оказываются, на них сразу растет спрос. Это может помешать дальнейшему развитию самарцев», — приводит слова Дьякова Legalbet.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-v-pervoj-chasti-sezona-krilya-prignuli-vishe/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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