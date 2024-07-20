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Сегодня, 15:01

Дьяков: «Не жду высоких мест от «Локомотива», будут где-то в середине болтаться»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от выступления московской команды в новом сезоне РПЛ.

«У «Локомотива» трансферы только на выход и никого на вход. Ушел лидер Глушенков, один из лучших игроков РПЛ, который много забил и много отдал передач. Ушел Миранчук, который много лет в команде. Возможно, в команде не все гладко. Сегодня уже первый тур, усилений нет, так можно было всех сохранить, но нет. Не жду каких-то высоких мест от команды, видимо, будут где-то в середине болтаться», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
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