Дьяков: «Не жду высоких мест от «Локомотива», будут где-то в середине болтаться»

Бывший игрок «Локомотива» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от выступления московской команды в новом сезоне РПЛ.

«У «Локомотива» трансферы только на выход и никого на вход. Ушел лидер Глушенков, один из лучших игроков РПЛ, который много забил и много отдал передач. Ушел Миранчук, который много лет в команде. Возможно, в команде не все гладко. Сегодня уже первый тур, усилений нет, так можно было всех сохранить, но нет. Не жду каких-то высоких мест от команды, видимо, будут где-то в середине болтаться», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.