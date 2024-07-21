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Сегодня, 12:22

Дьяков считает, что не стоит ждать от «Спартака» борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ

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Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением относительно перспектив «Спартака» в новом сезоне чемпионата России.

«В команду пришел новый тренер. «Спартак» сейчас — это темная лошадка. Никто не знает и не понимает, в какой футбол будет играть команда, товарищеские матчи — это одно, а сезон — совсем другое. Через 3-4 тура будет видно, какой футбол хочет видеть Станкович, и как футболисты его понимают.

Первые матчи покажут, что стоит ждать от «Спартака», но я бы заоблачных мест от них не ждал. Да, это команда, которая всегда будет биться за чемпионство за счет своей истории, хотя я этого не жду. Впрочем, я могу и ошибаться», — цитирует Дьякова Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера команды 17 мая. В сезоне-2023/24 красно-белые заняли 5-е место в РПЛ. Первый официальный матч под руководством нового тренера команда проведет 21 июля на выезде против «Оренбурга», начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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