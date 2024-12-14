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Сегодня, 19:00

Дьяков: «с «Зенитом» можно и нужно играть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии «СЭ» поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.

«Этот сезон «Зенит» вроде так шикарно начал: забивали, феерили... И уже после пятого тура все сказали: «Зенит» уже чемпион, все ясно, понятно». Но сейчас мы видим, что нынешний «Зенит» такой же, каким был по ходу всего прошлого сезона. С ними можно и нужно играть.

Мы видим «Спартак», который пару матчей назад был в 8 или 9 очках от «Зенита», а сейчас уже в двух. «Краснодар» рядом, «Динамо» не так далеко», — сказал Дьяков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Зенит
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