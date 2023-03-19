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Сегодня, 16:20

Дьяков считает, что «Ростов» может оказаться выше «Спартака» по итогам сезона в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу ростовчан над «Химками» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Для «Ростова», провинциальной команды, второе место — успех, очень крутой показатель. Все привыкли, что там «Зенит» и клубы из Москвы. «Спартак» вроде хорошо смотрелся на зимних сборах. Но серьезно к товарищеским матчам относиться не стоит. Сезон возобновился, и мы видим, что «Спартак» потерял очки в чемпионате, с трудом победил «Факел», вчера проиграл «Оренбургу». Пока красно-белые выглядят не очень хорошо. Допускаю, что «Ростов» окажется выше «Спартака» по итогам РПЛ. Почему нет? Там еще и «Динамо» может подобраться. Если бы были еврокубки, мотивация была бы более серьезной. Все равно, думаю, любая команда хочет занять место как можно выше», — сказал Дьяков «СЭ».

Благодаря победе над «Химками» «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком в 20 матчах. «Спартак» с 40 очками опустился на третью строчку.

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Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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