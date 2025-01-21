Дьяков считает, что Слишкович будет первым из тренеров РПЛ уволен в 2025 году

Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков считает, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович может быть уволен первым из тренеров РПЛ в 2025 году.

«Если честно, думал, что изменения уже в отпуске будут, но их не последовало. Очевидно, что до возобновления сезона их не будет, потому что Слишкович будет готовить команду, но она в таком положении — выбраться крайне сложно, почти нереальная задача.

С другой стороны, возможно, его уберут, а возможно, оставят, чтобы комплектовал команду на будущий сезон под ФНЛ, «палка о двух концах». Для меня он один из претендентов первый на выход», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров «Оренбург» занимает 16-е место, набрав восемь очков.