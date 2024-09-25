Дьяков: «Батраков круто играет, но у него будет спад»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков играет круто, но у него будет спад. Всё-таки это молодой человек, которому свойственна нестабильность. Важно, как он этот спад сможет преодолеть. Ему должны помогать тренерский штаб, старшие футболисты, родители, чтобы после неудачных матчей он не грузился, не уходил в себя. Интересно будет на него посмотреть в топовых матчах против сильных соперников.

У нас любят превозносить игрока, когда он только выстрелит. А потом его смешивают кое с чем, когда идут неудачные встречи. Батраков сыграл только четыре матча в прошлом сезоне и девять в этом. Пусть проведёт хотя бы полноценный сезон. Понятно, что у него есть талант и перспектива, но надо смотреть на длинной дистанции. Главное, чтобы у Батракова не было звёздной болезни. Давление на него будет оказываться. Немаловажно, как он справится с тем, что его уже считают «золотым мальчиком», — приводит Legalbet слова Дьякова.

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний Батраков провел 9 матчей, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.