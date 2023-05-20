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Сегодня, 12:13

Дьяков считает, что в матче «Ростов» — «Краснодар» будет результативным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Краснодар» сыграет с желто-синими.

«Для «Краснодара» сейчас самое важное — выиграть Кубок России, поэтому игра с «Ростовом» у быков уйдет на второй план. На кону стоит суперфинал, поэтому, возможно, в этой встрече ростовчанам будет полегче и получится взять три очка. Думаю, что это будет результативный матч, обе команды будут играть в атаку. Поля сейчас хорошие и позволяют показывать качественный футбол. Будем ждать результативный матч и обилие голов. Думаю, что «Ростов» победит «Краснодар» со счетом 3:2», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится 21 мая. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-dlya-krasnodara-samoe-glavnoe-vyigrat-kubok-rossii-poetomu-igra-s-rostovom-uidet-na-vtoroi-plan-252497/
Виталий Дьяков
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