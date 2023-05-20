Дьяков считает, что в матче «Ростов» — «Краснодар» будет результативным

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Краснодар» сыграет с желто-синими.

«Для «Краснодара» сейчас самое важное — выиграть Кубок России, поэтому игра с «Ростовом» у быков уйдет на второй план. На кону стоит суперфинал, поэтому, возможно, в этой встрече ростовчанам будет полегче и получится взять три очка. Думаю, что это будет результативный матч, обе команды будут играть в атаку. Поля сейчас хорошие и позволяют показывать качественный футбол. Будем ждать результативный матч и обилие голов. Думаю, что «Ростов» победит «Краснодар» со счетом 3:2», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится 21 мая. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.