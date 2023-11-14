Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Дьяков считает Файзуллаева открытием первой части сезона РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Многие говорят, что Файзуллаев стал главным открытием первого круга нашего чемпионата, соглашусь с этим. Пиняев уже не первый год играет, и этот круг для него не так ярко прошел. Возможно, от него идут большие ожидания, поэтому кажется, что он не так ярок. Хотя Сергей еще очень молодой, у него все впереди. А Абосс хорошо влился в ЦСКА, он техничный его можно выделить с хорошей стороны», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года. Он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-nazval-khavbeka-cska-faizullaeva-otkrytiem-pervoi-chasti-sezona-305555/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Обсудить
Читайте также
«Просто коммерческий турнир». Почему Игры дружбы — это не альтернативная Олимпиада
Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам уезжать в Европу
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Кириченко: «Тройка лучших тренеров — Семак, Ташуев, Ивич»
Бушманов считает, что «Спартак» занимает не свое место в РПЛ
Гладилин: «Абаскаль не справляется в «Спартаке», при нем не прогрессируют футболисты»
Титов: «Видно, что Ивич хорошо поработал в «Краснодаре», команда играет разумно»
Титов: «В первом круге чемпионата стабильнее всех выступил «Краснодар»
Тюкавин «продлил» контракт с «Динамо» и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Утихнут ли слухи о переходе в «Зенит»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Гладилин: «Абаскаль не справляется в «Спартаке», при нем не прогрессируют футболисты»