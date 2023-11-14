Дьяков считает Файзуллаева открытием первой части сезона РПЛ

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Многие говорят, что Файзуллаев стал главным открытием первого круга нашего чемпионата, соглашусь с этим. Пиняев уже не первый год играет, и этот круг для него не так ярко прошел. Возможно, от него идут большие ожидания, поэтому кажется, что он не так ярок. Хотя Сергей еще очень молодой, у него все впереди. А Абосс хорошо влился в ЦСКА, он техничный его можно выделить с хорошей стороны», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года. Он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 6 результативными передачами.