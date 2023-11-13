Дьяков считает «Краснодар» и «Крылья Советов» главными открытиями первой половины сезона РПЛ

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о первой половине сезона-2023/24 РПЛ.

«Главное открытие первого круга — «Краснодар». Они конкурируют с «Зенитом» и идут на первом месте. Да, не показывают очень красивую игру, команда стала нацелена на результат — и после первого круга он есть. Плюс стоит отметить «Крылья Советов», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 4-е место.