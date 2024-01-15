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Сегодня, 13:27

Дьяков считает Москву футбольным городом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что считает Москву футбольным городом.

«Футбольная столица России? Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам — «Зенит». В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва — футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры. Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»? Я не думаю, что «Зенит» — народная команда. «Спартак» — это как «Ювентус» в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. «Спартак» всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание. За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков. Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за «Зенит», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-ne-dumayu-chto-zenit-narodnaya-komanda-vot-spartak-kak-yuventus/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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