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Сегодня, 14:35

Дьяков о возможном уходе Захаряна из «Динамо»: «Фейеноорд» не «Челси», звучит правдоподобно"

Валерия Яшвили
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах между «Фейеноордом» и бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

По информации «СЭ», нидерландский клуб начал переговоры с московской командой по поводу возможной покупке 20-летнего россиянина.

«Может ли Захарян уехать в Нидерланды? А почему нет? «Фейеноорд» не «Челси», звучит правдоподобно. Если возможность на самом деле есть, то хорошо. Почему бы не воспользоваться таким шансом?» — сказал Дьяков «СЭ».

Также Дьяков ответил на вопрос о том, насколько перспективным для Захаряна является вариант с продолжением карьеры в «Фейеноорде».

«Чемпионат Нидерландов смотрибельный и находится на виду у европейских клубов. Часто оттуда футболисты уезжают в более сильные чемпионаты. Если рассматривать «Фейеноорд» в качестве «переправы», дальнейшие перспективы у Захаряна, конечно, выше», — добавил Дьяков.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

Арсен Захарян
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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