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Сегодня, 14:48

Дьяков считает «Ростов» фаворитом в матче против «Спартака»: «Красно-белые в ужасной форме»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды против «Спартака» в 25-м туре РПЛ.

«Спартак» всегда будет «Спартаком». Это раздражитель для соперников. Наверное, все команды по-особенному настраиваются на «Спартак». Все-таки уровень игроков там хороший. Когда-то их неудачная серия должна заканчиваться. Сейчас «Спартак» в ужасной форме. А «Ростов» выступает прилично. Думаю, играя у себя дома, в конкретном матче они фавориты. Пока «Спартак» показывает абсолютно не зрелищный футбол, почти не забивают, качество игры отсутствует напрочь. «Ростов» же после зимней паузы в полном порядке. Надеюсь, нас ждет интересная игра с обилием голов. Когда-то же должно прорвать «Спартак», — сказал Дьяков «СЭ».

Также Дьяков ответил на вопрос о принципиальности данного матча для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Не знаю, будет ли у Карпина принципиальный настрой. Но то, что для него это не какой-то обычный матч — сто процентов», — добавил Дьяков.

«Ростов» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 апреля.

Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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