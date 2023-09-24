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Сегодня, 16:44

Дьяков: «Ростов» не будет бороться ни за медали, ни за выживание»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает, что для ростовчан матч с ЦСКА в 9-м туре РПЛ будет решающим с точки зрения турнирной таблицы.

«Я не думаю, что для них это какой-то решающий матч для. Думаю, клуб не будет бороться за медали и не будет бороться за выживание. «Ростов» весь сезон будет в середине турнирной таблицы. Если сегодня команда проиграет, то не думаю, что это повлияет на результат всего сезона. Не стоит от «Ростова» ждать каких-то глобально удачных результатов в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Матч между командами пройдет 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 8 очков. ЦСКА с 12 очками идет на 8-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-rostov-ne-budet-borot-sya-ni-za-medali-ni-za-vy-zhivanie/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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