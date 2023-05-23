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Сегодня, 03:50

Дьяков: «Стоило поставить связку Тюкавин — Смолов, и все пошло у «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил игру форвардов Константина Тюкавина и Федора Смолова с начала матча против «Торпедо» (3:0).

«Не знаю насчет того, сильная ли эта пара, но то, что Йоканович их не использовал или использовал очень редко, это факт. Он уже в отставке, поэтому происходит у «Динамо» эмоциональный подъем. Когда случается смена тренера, всегда так происходит, им нечего терять. Молодой Тюкавин и опытный Смолов... Стоило поставить эту связку, и все пошло», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

?Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Под его руководством команда одержала 15 побед при 12 поражениях и 9 ничьих во всех турнирах.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132133_dyakov_ocenil_igru_v_atake_tyukavina_i_smolova
Виталий Дьяков
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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