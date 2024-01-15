Дьяков уверен, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказал мнение, что «Сочи» сохранит футбольную прописку в РПЛ.

«Кто вылетит из РПЛ? Если в прошлом сезоне было очевидно, что это «Химки» и «Торпедо», то в этом году нет такой команды, чтобы можно было сказать: «Вот они вылетят 100 процентов». Все понимают, что у «Сочи» есть неплохой состав. Я думаю, они хорошо усилятся. Да, «Сочи» провалил первую часть сезона, поэтому идет на последнем месте. Думаю, клуб исправит ситуацию и сохранит прописку. Тот же «Факел», у которого нет больших возможностей, как-то вгрызается в очки в домашних матчах, стабильно набирает очки. С ними всем тяжело играть. Должен ли «Сочи» быть в РПЛ? Есть хороший стадион, почему нет? Да, конечно, когда команда играет на большом стадионе и собирает по две тысячи зрителей — это не особо хорошо и мало кому понравится. Надо как-то работать, клуб должен париться на эту тему, как-то привлекать внимание болельщиков. Сочи — немаленький город. Я думаю, можно спокойно сделать, чтобы по 10 тысяч человек ходило. Наверное, пока клуб движется не в том направлении. Плюс сейчас результаты команды такие же», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).