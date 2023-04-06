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Сегодня, 22:10

Дьяков уверен, что «Спартак» и «Динамо» подойдут к дерби в озлобленном состоянии

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков предположил, как может сложиться матч между бело-голубыми и «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«Сезон выходит на финишную прямую, на первом плане — результат. После зимней паузы ни «Динамо», ни «Спартаку» не удается стабилизировать игру. Но тут — дерби, все непредсказуемо. Будет особый настрой у футболистов. «Динамо» сейчас «Акрону» проиграло в Кубке, «Спартак» — «Уралу». Поэтому обе команды — в озлобленном состоянии, заклятые враги, можно сказать. Все хотят выиграть. Не берусь дать прогноз», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-spartak-i-dinamo-podojdut-k-derbi-v-ozloblennom-sostoyanii/
Виталий Дьяков
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ФК Спартак (Москва)
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