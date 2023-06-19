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Сегодня, 17:42

Дьяков высказался о приговоре Промесу в Нидерландах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что будет интересно, какую позицию займет клуб в ситуации с судимостью нападающего Квинси Промеса.

«Нужно понять позицию клуба и руководства. В «Урале» у Влута тоже есть какой-то срок. Вот президент Иванов сразу высказался и встал на сторону игрока и обозначил свою позицию и позицию клуба. Интересно, какую позицию займет руководство «Спартака». Будут поддерживать игрока, значит будет ясно и понятно, что они на него рассчитывают. Если откажутся и скажут, что решай вопрос сам, мы не хотим портить репутацию клуба. Тут от Промеса ничего не зависит, тут все от клуба. Поэтому, да, попал в такую ситуацию, так сложилась жизнь. Либо ехать на родину и отбывать срок, а потом уже выходить, либо жить дальше и находиться здесь. Третьего варианта у него нет», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10946252-dyakov-vyskazalsya-o-prigovore-promesu-v-niderlandah.html
Виталий Дьяков
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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