Дьяков высказался о приговоре Промесу в Нидерландах

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что будет интересно, какую позицию займет клуб в ситуации с судимостью нападающего Квинси Промеса.

«Нужно понять позицию клуба и руководства. В «Урале» у Влута тоже есть какой-то срок. Вот президент Иванов сразу высказался и встал на сторону игрока и обозначил свою позицию и позицию клуба. Интересно, какую позицию займет руководство «Спартака». Будут поддерживать игрока, значит будет ясно и понятно, что они на него рассчитывают. Если откажутся и скажут, что решай вопрос сам, мы не хотим портить репутацию клуба. Тут от Промеса ничего не зависит, тут все от клуба. Поэтому, да, попал в такую ситуацию, так сложилась жизнь. Либо ехать на родину и отбывать срок, а потом уже выходить, либо жить дальше и находиться здесь. Третьего варианта у него нет», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.