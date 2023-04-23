Дьяков — о судействе в матче «Урал» — «Ростов»: «Уже все запутались. Сами не знают, где нарушение, а где чистая игра»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал для «СЭ» судейство в матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов» (1:3).

«Помогают ли судьи «Ростову»? Такого ощущения нет. Судьи не враги сами себе. Это их работа, и она должна выполняться нормально. Да, бывает человеческий фактор и судьи могут ошибаться. С пенальти, который бил «Ростов» все очевидно. Там было две возможности назначить его. Второй гол «Ростова» непонятен. Пересек или не пересек мяч линию. Нельзя сказать, что стопроцентно был гол. Про отмененный гол «Урала», в моменте с рукой, сложно сказать. Судьи трактуют по-разному. Где-то дают фол, где-то нет. Уже все запутались. Сами не знают, где нарушение, а где чистая игра», — сказал Дьяков «СЭ»

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.