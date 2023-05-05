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Сегодня, 10:34

Дьяков высказался о возможной смене тренера в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможной смене тренера в московском клубе.

«Сложно выбирать кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Наверное, стоит поискать специалиста на российском рынке. Есть новые и молодые тренеры — тот же Калешин из «Акрона». Посмотрите, как он хорошо выступает со своей командой. «Акрон» показывает достойный, интересный футбол. Почему бы не посмотреть на Калешина в роли главного тренера «Динамо»? Хуже точно не будет. Этот вариант лучше, чем в очередной раз привозить непонятного тренера из-за границы. Опять нужно будет сталкиваться с адаптацией и проблемами понимания российского футбола. Николич — один из вариантов для «Динамо», при нем «Локомотив» неплохо выступал. Но я бы больше доверял российским молодым специалистам, которые себя зарекомендовали, но не имеют сумасшедшей тренерской истории. В России тренеры каждый год меняют команды и ходят по кругу. Нужно что-то с этим делать», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. После 25 туров РПЛ московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

6 мая бело-голубые на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдет 6 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5091609-dyakov-kaleshin-iz-akrona-luchshe-dlya-dinamo-chem-privozit-neponyatnogo-inostranca.html
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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